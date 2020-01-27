Киевской пианистке уже ищут нового мужчину

За отношениями Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской почти год пристально следили журналисты и поклонники. В искренности пары многие сомневались, как выяснилось, не зря. Только сейчас блондинка расставила все точки на i.

По ее словам, вместе они никогда не были, более того, экс-возлюбленная Шаляпина не стала отрицать, что роман был проектом, за который они получали деньги. Не смогла киевская пианистка промолчать и о новых отношениях певца.

Сейчас, по слухам, Шаляпин отдыхает в США с новой возлюбленной – миллионершей из Канады, которая, как считают подписчики, платит ему. Такой он бывшей возлюбленной не нужен, как сама она пишет в Инстаграм.

"У Вас был проект с Прохором?" – поинтересовался один из пользователей. На что Виталина ответила: "Можно так сказать, вполне... Мы не были парой, не расстраивайтесь, я вас прошу". Затем она посоветовала всем неравнодушным к их отношениям посмотреть новости о том, как певец "отжигает" на отдыхе.

Поклонники же считают, что Шаляпин никогда не подходил Цымбалюк-Романовской, и порекомендовали ей искать нового мужчину с определенными качествами.

"Вы личность утонченная, духовно и интеллектуально высоко развиты, предпочитаете классику... А Прохору надо еще дальше развиваться, у него интересы разные... Вам нужен более близкий по духу человек, немного старше Вас, заботливый. И Вы его обязательно встретите", - написал один из пользователей.

Ранее Цымбалюк-Романовская натянула кожаные штаны после откровений о бывшем.