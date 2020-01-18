Певца засняли на отдыхе с подругой

Прохор Шаляпин сейчас расслабляется в США. Там к нему в отель приехала подруга, которую раньше он своим поклонникам не показывал. Блондинка, по мнению комментаторов, выглядит очень молодо. Кто-то даже назвал 34-летнюю девушку "школьницей".

Похоже, с красоткой, которая работает продюсером, Прохора Шаляпина связывают только дружеские отношения.

"Встретились по рабочим делам с настоящей королевой Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке – Ликой",

– рассказывает Шаляпин в Инстаграм.

Сама блондинкой встречей осталась довольна и заинтриговала поклонников артиста. Возможно, певец и продюсер планируют какое-то выступление знаменитости.

"Рада была встрече 😎 @shalyapin_official 🙌🏻 Скоро будет 🔥🔥🔥🎬🎬🙊😊", – заинтриговала блондинка.

Пользователи под фото Шаляпина высказали разные мнения. Одни считают, что музыканту пора возвращаться к работе, другие просто любуются внешностью звезды.

"Прохору надоело работать!", "Слишком молодая для тебя Проша, совсем еще школьница!", "Прохор ,а не затянулся ли у тебя отпуск?", "Красота какая, обаяние, приятно видеть! Всего доброго вам!" – написали под фото Прохора Шаляпина.

Напомним, перед Новым годом Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной. Теперь Виталина-Цымбалюк снова вспомнила о бывшем супруге. Пианистка выдала подробности жизни с Арменом Джигарханяном.