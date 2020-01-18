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Прохор Шаляпин сейчас расслабляется в США. Там к нему в отель приехала подруга, которую раньше он своим поклонникам не показывал. Блондинка, по мнению комментаторов, выглядит очень молодо. Кто-то даже назвал 34-летнюю девушку "школьницей".
Похоже, с красоткой, которая работает продюсером, Прохора Шаляпина связывают только дружеские отношения.
"Встретились по рабочим делам с настоящей королевой Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке – Ликой",
– рассказывает Шаляпин в Инстаграм.
Сама блондинкой встречей осталась довольна и заинтриговала поклонников артиста. Возможно, певец и продюсер планируют какое-то выступление знаменитости.
"Рада была встрече 😎 @shalyapin_official 🙌🏻 Скоро будет 🔥🔥🔥🎬🎬🙊😊", – заинтриговала блондинка.
Пользователи под фото Шаляпина высказали разные мнения. Одни считают, что музыканту пора возвращаться к работе, другие просто любуются внешностью звезды.
"Прохору надоело работать!", "Слишком молодая для тебя Проша, совсем еще школьница!", "Прохор ,а не затянулся ли у тебя отпуск?", "Красота какая, обаяние, приятно видеть! Всего доброго вам!" – написали под фото Прохора Шаляпина.
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