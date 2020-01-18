Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Еще школьница": Шаляпин показался в отеле с блондинкой

"Еще школьница": Шаляпин показался в отеле с блондинкой
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певца засняли на отдыхе с подругой

Прохор Шаляпин сейчас расслабляется в США. Там к нему в отель приехала подруга, которую раньше он своим поклонникам не показывал. Блондинка, по мнению комментаторов, выглядит очень молодо. Кто-то даже назвал 34-летнюю девушку "школьницей".

Похоже, с красоткой, которая работает продюсером, Прохора Шаляпина связывают только дружеские отношения.

"Встретились по рабочим делам с настоящей королевой Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке – Ликой",

– рассказывает Шаляпин в Инстаграм.

Сама блондинкой встречей осталась довольна и заинтриговала поклонников артиста. Возможно, певец и продюсер планируют какое-то выступление знаменитости.

"Рада была встрече 😎 @shalyapin_official 🙌🏻 Скоро будет 🔥🔥🔥🎬🎬🙊😊", – заинтриговала блондинка.

Пользователи под фото Шаляпина высказали разные мнения. Одни считают, что музыканту пора возвращаться к работе, другие просто любуются внешностью звезды.

"Прохору надоело работать!", "Слишком молодая для тебя Проша, совсем еще школьница!", "Прохор ,а не затянулся ли у тебя отпуск?", "Красота какая, обаяние, приятно видеть! Всего доброго вам!" – написали под фото Прохора Шаляпина.

Напомним, перед Новым годом Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной. Теперь Виталина-Цымбалюк снова вспомнила о бывшем супруге. Пианистка выдала подробности жизни с Арменом Джигарханяном. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей