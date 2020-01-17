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Бывшая Шаляпина слегла после развлечений на "острове миллионеров"

Бывшая Шаляпина слегла после развлечений на "острове миллионеров"
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Экс-возлюбленной артиста понадобилась помощь медиков

Анна Калашникова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. Телезвезде резко стало плохо, когда она вернулась с "острова миллионеров". Так сама красотка называет Сен-Барт. Теперь бывшая Прохора Шаляпина восстанавливается с помощью капельниц.

Она призналась, что мечтала отдохнуть там, где бывают богатые и знаменитые. Дорогой отдых экс-любовницы певца не прошел бесследно.

"После возвращения с острова миллионеров организм резко дал сбой... Поднялась температура, заложило нос, стала болеть голова. Думала, смогу перенести недомогание на ногах. После праздника много выступлений и съемок, но увы... Пришлось вызвать скорую помощь. Сейчас лежу под капельницей", - пожаловалась Анна StarHit на свое состояние.

Теперь девушка беспокоится из-за того, что не может приступить к работе и увидеть сына. С ребенком она решила не встречаться, чтобы он не подхватил опасный вирус.

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин были вместе почти два года. Сам певец вспоминал об их отношения с трепетом. По его словам, подружка легко справлялась с проблемами, была хороша в постели, и он наслаждался танцами бывшей любовницы

Дарья ПЕТРОВА

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