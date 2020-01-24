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Цымбалюк сделала неожиданное признание о Шаляпине

Цымбалюк сделала неожиданное признание о Шаляпине
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала об отношениях с экс-любовником

Личная жизнь Виталины Цымбалюк-Романовской волнует многих ее поклонников. Еще до Нового года в Интернете появилась информация, что звезда рассталась с Прохором Шаляпиным. После посещения салона красоты блондинка решилась на откровение – вместе с певцом они никогда не были в отношениях.

"Виталина, а Вы с Шаляпиным вместе?" – поинтересовался один из подписчиков. На что Цымбалюк-Романовская ответила: "мы и не были, а сейчас тем более)))".

Получив долгожданный комментарий от телезвезды, поклонники начали расхваливать экс-любовницу Шаляпина. Им кажется, что преобразившаяся Виталина Цымбалюк-Романовская прекрасно выглядит на последнем фото в Инстаграм.

"Какая вы хорошенькая, люблю вас", "Королева", "Умничка", "Обожаю вас", "Такая красивая, милая", "Молодец! Всегда улыбка на лице приятная", "Красавица! И самое главное – умница!" – захвалили блондинку в социальных сетях.

Личная жизнь экс-возлюбленных после расставания забила ключом. Цымбалюк-Романовская снимается в мини-платьях, а Прохор Шаляпин наслаждается отдыхом в США, где и заснял себя выпивающим после встречи с красоткой.

Дарья ПЕТРОВА

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