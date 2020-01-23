Звезде сериала "Моя прекрасная няня" дали шанс на выздоровление

Анастасия Заворотнюк уже почти полгода находится под наблюдением врачей в России. Точный диагноз врачи и родственники не раскрывают, но журналистам удалось выяснить, что скорее всего, у актрисы обнаружили глиобластому – опухоль головного мозга.

Раскрыть правду об опухоли смог онколог Андрей Каприн. Он пояснил, что глиобластома считается одной из самых агрессивных форм рака. Но медик не исключил, что положительный исход возможен.

"Эта болезнь требует слаженной работы многих специалистов: онкологов, радиологов, химиотерапевтов. И в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Успех зависит от правильно подобранного комплексного и комбинированного лечения, избранного плана терапии и массы других факторов", – цитирует его слова "МК".

Самое главное, как рассказал врач, это обратиться к врачу, заметив тошноту, слабость в конечностях, нарушение зрения.

Онколог также ответил на интересующих всех вопрос: мог ли рак появится у Анастасии Заворотнюк после ЭКО? Связаны ли как-то случаи болезни актрисы и певицы Жанны Фриске?

Медик утверждает, что связь между ЭКО и появление раком не доказана, а передать онкологическое заболевание ребенку мать не может.

Анастасия Заворотнюк не выходила на связь уже несколько месяцев, поэтому журналисты пристально следят за любыми передвижениями ее семьи. Например, недавно, как пишет "Подмосковье сегодня", родные Заворотнюк устроили праздник в палате.

Поводом для вечеринки стал день рождения Анны Заворотнюк – старшей дочери актрисы. После того, как информация о семейном празднике попала в Интернет, пользователи взбесились и начали обвинять Анастасию Заворотнюк во лжи.