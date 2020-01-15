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Смерть отменяется: Заворотнюк устроила праздник

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку
Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Муж Анастасии Заворотнюк и ее дети собрались в клинике, где находится артистка, отметить день рождения ее дочери Анны. Родственники привезли с собой все, чтобы устроить семейную вечеринку, сообщает телеграм-канал Mash.

Похоже, состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" не такое тяжелое, как ранее писали журналисты. И смертный приговор, вынесенный астрологом, отменяется.

Где на самом деле сейчас находится актриса, неизвестно. Ранее появилась информация о том, что ее выписали из клиники. Тогда одни поклонники решили, что лечение знаменитости не помогает. Другие, наоборот, обрадовались, думая, что Заворотнюк пошла на поправку.

Разные версии о местонахождении и здоровье артистки появляются из-за того, что ее семья по-прежнему хранит молчание. Петр Чернышев, дети и директор артистки не дают официальных комментариев, что только порождает слухи.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Дарья ПЕТРОВА

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