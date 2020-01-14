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Заворотнюк прервала молчание в праздник

Заворотнюк прервала молчание в праздник
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
2020 год станет для звезды сериала "Моя прекрасная няня" последним, предсказывали ей ранее

Анна Заворотнюк сегодня празднует свое 24-летие. По этому поводу дочь актрисы решила прервать молчание в социальных сетях и поделилась снимками, на которых, улыбаясь, позировала с подругами.

Под фото в короне наследница звезды коротко поблагодарила друзей, не забывших о дне рождения.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Будет ли Анна отмечать свой праздник, неизвестно. Возможно, что проведет этот день с семьей и матерью. Анастасия Заворотнюк, как сообщают СМИ, уже покинула клинику, где находилась несколько месяцев.

После новостей об этом в интернете поднялся шум из-за состояния Анастасии. Поклонники Заворотнюк верят, что состояние актрисы улучшилось, несмотря на страшный прогноз астролога. 

Некоторые предполагают, что актрису выписали из клиники из-за того, что лечить ее бессмысленно. Самые сомневающиеся и вовсе считают, что актриса никогда не болела, а просто разыгрывает страшную болезнь.

Информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк ее муж, дети и директор по-прежнему продолжают скрывать. 

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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