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Вскрылась неожиданная деталь о болезни Заворотнюк

Вскрылась неожиданная деталь о болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде сериала "Моя прекрасная няня" порезали шею в 2018 году

Вот уже несколько месяцев Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. Родные скрывают диагноз актрисы, что вызывает многочисленные споры и дискуссии среди поклонников о ее недуге. Внимательные зрители обратили внимание на необычный вид знаменитости во время интервью 2018-го.

В мае того года актриса пришла в студию программы "Только личное" на телеканале "Москва 24". На видео, опубликованном в Youtube, как отмечают телеграм-канал "НеМалахов" и издание "Обозреватель", заметен шрам на шее Заворотнюк. В это время актриса была на четвертом месяце беременности.

На шрам журналисты впервые обратили внимание в сентябре 2019 года, посмотрев апрельское видео с участием актрисы. По словам экспертов, подобный шрам остается после биопсии загрудинных узлов. Если Заворотнюк делала эту процедуру, то вероятно, подозрение на рак появилось раньше, чем предполагала общественность, пишет издание "Дни.ру". Однако неизвестно, борется ли звезда сериала "Моя прекрасная няня" с онкологией и проходила ли она биопсию. Ведь родные лишь подтвердили, что знаменитость больна. 

Ранее стало известно, что Заворотнюк выписали из реабилитационного центра.  

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА

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