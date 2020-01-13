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Такого диагноза не существует: после выписки Заворотнюк разразилась буря

Такого диагноза не существует: после выписки Заворотнюк разразилась буря
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Прозвучало неожиданное заявление о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы – такая информация недавно появилась в интернете. Новость, которую родственники актрисы опять проигнорировали, взволновала многих поклонников знаменитости.

В Сети они спорят о диагнозе актрисы, серьезности ее болезни и ругают семью звезды сериала "Моя прекрасная няня". Пока некоторые гадали, есть ли у нее рак мозга на самом деле, один из пользователей вышел из себя и заявил, что такого диагноза не существует.

"Не существует такого диагноза, как рак мозга, недоучки. Есть опухоль мозга, ведет себя она, как рак, но раком не называется", - эмоционально высказался комментатор на сайте "КП".

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце лета 2019 г., с тех пор новости о ее здоровье появляются редко, а семья так и не сделала официального заявления. Именно поэтому многие пользователи сомневаются, что актриса действительно болеет.

По мнению некоторых комментаторов, Заворотнюк разыгрывает болезнь, чтобы заработать и выплатить долги.

"У Задорнова видно было, что он болен, видно было, что была больна Фриске, а Заворотнюк кто видел больной? Никто, значит, она и не больна вовсе, а нужна ей история, чтоб собрать деньги на выплату своих долгов", "Ох, не зря темнят эти люди! И купаются в созданном тумане и тонких намеках на толстые обстоятельства. Скрывать можно только стыдную болезнь. Или долги", "Лечится? От наркозависимости и алкоголизма?" – прокомментировали информацию пользователи.

Выписалась ли Анастасия Заворотнюк из больницы на самом деле – загадка. Директор артистки отказалась общаться с журналистами "Говорит Москва" и просто бросила трубку.

Если Заворотнюк выписали из реабилитационного центра, то произойти это могло по трем причинам: лечение не принесло результатов, никакой болезни и не было, родственникам не хватило средств, что оплатить услуги врачей.

До этого мужа Заворотнюк скрыли от публики.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мошенник на мошеннике и мошенником погоняет, не даёт покоя Крот Алибасова звёздам шоубизнеса.
Гость
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Пусть Анастасия сама скажет свое слово.... Или родня.... Коль уж дочь Анастасии сама выходила на связь,показывая свое одеяние во время болезни матери,то уж пусть до конца играет свою роль....
Гость
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Что творится? Нехорошая история.....
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