Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Заворотнюк отказалась выступать на сцене

Заворотнюк отказалась выступать на сцене
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
В жизни звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли интересные подробности

Пользователи Сети активно обсуждают некоего двойника тяжелобольной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Ею стала известная исполнительница Сара Окс. По информации издания apostrophe, журналисты связались с артисткой для комментария и были удивлены ее откровенным признанием. 

Известно, что некоторое время Окс выступала в программе "Минута славы". Изюминкой ее номера стала пародия на известную актрису Анастасию Заворотнюк. Именно тогда многие заметили невероятную схожесть двух девушек. 

По ее словам, она даже пыталась пригласить Анастасию выступить вдвоем, но та дала категорический отказ. По слухам, Заворотнюк якобы испугалась оказаться на одной сцене с молодой, красивой и похожей на нее девушкой. 

Напомним, ранее поклонники нашли расхождения в истории болезни Заворотнюк. Архивные фото и видео звезды сериала "Моя прекрасная няня" на фоне ее заболевания лишь подогрели злость публики. Врачи однако сообщали, что Заворотнюк пришлось встретить Новый год в клинике из-за состояния своего здоровья. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей