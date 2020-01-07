В жизни звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли интересные подробности

Пользователи Сети активно обсуждают некоего двойника тяжелобольной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Ею стала известная исполнительница Сара Окс. По информации издания apostrophe, журналисты связались с артисткой для комментария и были удивлены ее откровенным признанием.

Известно, что некоторое время Окс выступала в программе "Минута славы". Изюминкой ее номера стала пародия на известную актрису Анастасию Заворотнюк. Именно тогда многие заметили невероятную схожесть двух девушек.

По ее словам, она даже пыталась пригласить Анастасию выступить вдвоем, но та дала категорический отказ. По слухам, Заворотнюк якобы испугалась оказаться на одной сцене с молодой, красивой и похожей на нее девушкой.

Напомним, ранее поклонники нашли расхождения в истории болезни Заворотнюк. Архивные фото и видео звезды сериала "Моя прекрасная няня" на фоне ее заболевания лишь подогрели злость публики. Врачи однако сообщали, что Заворотнюк пришлось встретить Новый год в клинике из-за состояния своего здоровья.