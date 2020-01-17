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"Страшная ситуация": после вечеринки о болезни Заворотнюк заговорили на всю страну

"Страшная ситуация": после вечеринки о болезни Заворотнюк заговорили на всю страну
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
В разговоре с журналистами звезда сериала "Моя прекрасная няня" предпочла умолчать о важных деталях

После вечеринки Анастасии Заворотнюк и ее близких, которая, по слухам, была организована в больнице, на связь вышла ее бывшая коллега. Екатерина Дубакина сыграла старшую дочь бизнесмена Шаталина в "Моей прекрасной няне". Актриса была немногословна и призналась, что не хотела бы раскрывать информацию.

Факт болезни она отрицать не стала, но обо всем остальном умолчала. Вместо этого пожелала звезде сериала и ее близким здоровья.

"Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент...Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким",

цитирует Дубакину "КП". Какие именно факты известны ей о звезде сериала "Моя прекрасная няня", остается только гадать.

Пока же всем неравнодушным приходиться довольствоваться малым – противоречащими друг другу сообщениями СМИ и слухами. По одной информации, Анастасия Заворотнюк уже находится дома. Согласно другой версии, актриса до сих пор в реабилитационном центре, где недавно заметили всех ее близких – они хотели отпраздновать там день рождения старшей дочери артистки.

Ранее "Утро" писало о том, что диагноза, который приписывают звезде сериала "Моя прекрасная няня", не существует.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Дарья ПЕТРОВА

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