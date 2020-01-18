Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" до сих пор не верят, что она больна

Анастасия Заворотнюк уже много месяцев не выходила на связь, поэтому репортеры особенно внимательно следят за любым передвижением ее близких. Например, недавно, как утверждают СМИ, в больнице родственники актрисы устроили праздник в честь дня рождения ее дочери. Народ, узнавший об этом, пришел в бешенство. Комментаторы считают, что Заворотнюк и ее семья просто обманывают всех, и никакой болезни на самом деле нет.

Из-за чего именно так взбесились люди – остается только гадать. То ли виной всему отсутствие достоверной информации от врачей и близких, то ли слухи о том, что актриса здорова. Но отрицать нельзя: часть пользователей действительно считают, что Анастасия Заворотнюк разыгрывает страшную болезнь и негативно относятся к новостям о ней.

"Может хватит мусолить эту красотку. Она уже надоела со своими трюками", "Почему никого не волнует тысячи больных раком деток? Займитесь благотворительностью, займите мозг и успокойтесь. Ощущение, что в Заворотнюк смысл жизни", "Разводилово. Какая она больная", "Прям агент какой-то, которого охраняют на высшем уровне. Ничего никто не знает", "Семейка дебилов во главе с Заворотнюк! Уже тошнит от нее", – эмоционально высказались читатели "Утро.ру".

Один из комментаторов считает, что виноваты сами родственники актрисы. Например, дочь Заворотнюк могла бы не выкладывать в Интернете фото в свой день рождения и не писать о празднике, ведь это только взбудоражило публику.

"Не надо было писать дочери о своем Дне рождении. Зачем? Смысл? Кто ее знает и уважает, и так поздравит... Ведь сразу возникают вновь вопросы о матери. Зачем будоражите публику? Вроде 24 года, уже должна осмыслять и фильтровать", – считает один из читателей.

Ранее коллега Заворотнюк рассказала о ее болезни на всю страну.