Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Настя Каменских снова произвела фурор в социальных сетях. В Инстаграм знаменитость выложила смелое видео из душа. В нем Каменских в лифчике трогает свое тело, пока сверху на нее льется вода. Пикантные ролики появляются в Инстаграм брюнетки не в первый раз – до этого она сняла утехи с мужем Потапом.

От нового ролика Насти Каменских поклонники, конечно, без ума. Они считают звезду секс-бомбой, о чем пишут ей в комментариях. Среди восхищенных пользователей нашлись и критики: им кажется, что жена Потапа просто пытается привлечь к себе внимание пошлыми фото.

"Ты прекрасна", "Богиня", "Просто секси", "Ведешь себя вызывающе. Раньше очень нравилась, когда была сама собой. А сейчас вызываешь отвращение", "Восторгаетесь кем попало", "Восхитительная женщина", "Какая соблазнительная девушка", "Слишком наигранно, неестественно она выпендриваться", "Как классно", – высказались пользователи под фото.

До этого Настя Каменских потрясла ягодицами в кожаных шортах. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Достала
Гость
Ответить
Достала
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей