Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Настя Каменских снова произвела фурор в социальных сетях. В Инстаграм знаменитость выложила смелое видео из душа. В нем Каменских в лифчике трогает свое тело, пока сверху на нее льется вода. Пикантные ролики появляются в Инстаграм брюнетки не в первый раз – до этого она сняла утехи с мужем Потапом.

От нового ролика Насти Каменских поклонники, конечно, без ума. Они считают звезду секс-бомбой, о чем пишут ей в комментариях. Среди восхищенных пользователей нашлись и критики: им кажется, что жена Потапа просто пытается привлечь к себе внимание пошлыми фото.

"Ты прекрасна", "Богиня", "Просто секси", "Ведешь себя вызывающе. Раньше очень нравилась, когда была сама собой. А сейчас вызываешь отвращение", "Восторгаетесь кем попало", "Восхитительная женщина", "Какая соблазнительная девушка", "Слишком наигранно, неестественно она выпендриваться", "Как классно", – высказались пользователи под фото.

До этого Настя Каменских потрясла ягодицами в кожаных шортах.