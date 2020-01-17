Исполнительница хита "Elefante" продемонстрировала спортивное тело

На отдыхе Настя Каменских сменяет один сексуальный наряд другим. Даже для занятий спортом украинская певица выбирает открытую одежду. Например, на пробежку она отправилась в спортивном лифчике и коротких шортах, который едва прикрывали ее ягодицы. Чтобы показать подписчикам свою физическую форму, артистка задрала стройную ногу перед камерой.

Фото звезды появилось в ее Инстаграм и сразу же вызвало бурную реакцию подписчиков. Одни мечтают выглядеть так же, другие завидуют ее мужу Потапу. Можно сказать точно: судя по комментариям, внешность Насти Каменских никого не оставляет равнодушным.

"Вы очень классная и спортивная, я беру с вас пример!", "Какая вы куколка", "Огонь", "На свете нельзя быть красивой такой", "Как повезло Потапу", "Мужу очень повезло", "Ноги все длиннее и длиннее", "Красотка", "Хорошо выглядишь", "Какой красивый загар", "Все худее и худее", "Самые красивые бедра мира", "Спортивное тело", – написали комментаторы под фото.

До этого Настя Каменских прогулялась в микротрусах.