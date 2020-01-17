Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Мужу очень повезло": смуглая Каменских задрала ногу в мини-шортах

"Мужу очень повезло": смуглая Каменских задрала ногу в мини-шортах
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Исполнительница хита "Elefante" продемонстрировала спортивное тело

На отдыхе Настя Каменских сменяет один сексуальный наряд другим. Даже для занятий спортом украинская певица выбирает открытую одежду. Например, на пробежку она отправилась в спортивном лифчике и коротких шортах, который едва прикрывали ее ягодицы. Чтобы показать подписчикам свою физическую форму, артистка задрала стройную ногу перед камерой.

Фото звезды появилось в ее Инстаграм и сразу же вызвало бурную реакцию подписчиков. Одни мечтают выглядеть так же, другие завидуют ее мужу Потапу. Можно сказать точно: судя по комментариям, внешность Насти Каменских никого не оставляет равнодушным.

"Вы очень классная и спортивная, я беру с вас пример!", "Какая вы куколка", "Огонь", "На свете нельзя быть красивой такой", "Как повезло Потапу", "Мужу очень повезло", "Ноги все длиннее и длиннее", "Красотка", "Хорошо выглядишь", "Какой красивый загар", "Все худее и худее", "Самые красивые бедра мира", "Спортивное тело", – написали комментаторы под фото.

До этого Настя Каменских прогулялась в микротрусах. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей