Жена рэпера Потапа похвасталась телом в разных нарядах

Настя Каменских устроила для своих поклонников настоящее представление на видео. Украинская звезда вертелась перед камерой в разных нарядах: сначала трясла пышными ягодицами в кожаных шортах, затем позировала в сексуальном лифчике, а после и вовсе снялась в одном купальнике.

Пикантный ролик знаменитость опубликовала в своем Инстаграм, где за ее жизнью следят почти 4,5 млн. человек. Большинство из них в восторге не только от творчества Каменских и ее хита Elefante, но и от ее тела.

Каменских – обладательница аппетитной фигуры: пышные ягодицы, грудь и выделяющаяся талия делают ее одной из самых сексуальных певиц.

После свадьбы с репером Потапом всех интересует, когда же пара собирается завести ребенка. Каждое фото знаменитости поклонники внимательно рассматривают, чтобы найти увеличившийся живот, но пока о беременности Каменских говорить не приходится.

Ранее Настя Каменских зажгла в латексном боди.