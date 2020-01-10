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Каменских повертела ягодицами в кожаных шортах

Каменских повертела ягодицами в кожаных шортах
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Жена рэпера Потапа похвасталась телом в разных нарядах

Настя Каменских устроила для своих поклонников настоящее представление на видео. Украинская звезда вертелась перед камерой в разных нарядах: сначала трясла пышными ягодицами в кожаных шортах, затем позировала в сексуальном лифчике, а после и вовсе снялась в одном купальнике.

Пикантный ролик знаменитость опубликовала в своем Инстаграм, где за ее жизнью следят почти 4,5 млн. человек. Большинство из них в восторге не только от творчества Каменских и ее хита Elefante, но и от ее тела.

Каменских – обладательница аппетитной фигуры: пышные ягодицы, грудь и выделяющаяся талия делают ее одной из самых сексуальных певиц.

После свадьбы с репером Потапом всех интересует, когда же пара собирается завести ребенка. Каждое фото знаменитости поклонники внимательно рассматривают, чтобы найти увеличившийся живот, но пока о беременности Каменских говорить не приходится.

Ранее Настя Каменских зажгла в латексном боди. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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