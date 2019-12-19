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Голая и в эротичном белье: самые горячие фото Каменских

Голая и в эротичном белье: самые горячие фото Каменских
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Артистка, спевшая хит Elefante, обнажила ягодицы и грудь

Настя Каменских – одна из самых сексуальных русскоязычных певиц. Прославиться знаменитости удалось не только из-за голоса и заводных песен, но и благодаря яркой внешности. Аппетитные формы Каменских возбуждают мужчин и являются предметом зависти женщин.

Сама украинская певица, похоже, осознает свою привлекательность, поэтому и выкладывает множество соблазнительных фотографий в Инстаграм.

Многие из фотографий Насти сделаны на отдыхе ее мужем Потапом, который, судя по всему, совсем не против, что на тело Каменских смотрят более 4 млн. пользователей Инстаграм.

В аккаунте Каменских часто появляются фотографии в купальниках и нижнем белье, но недавно звезда пошла еще дальше – полностью оголилась и выставила напоказ свои ягодицы. Под откровенным снимком на качелях развернулась дискуссия: одни в восторге от тела звезды, другие критикуют ее за чересчур смелые фото.

Раздевается Каменских не только в присутствии мужа или на отдыхе, но и на сцене. Концертные костюмы артистки похожи на эротичное белье, а иногда едва прикрывают интимные части тела знаменитости. В таких нарядах украинская певица не только выходит к зрителям, но и сексуальное извивается перед ними.

Посмотреть на тело Насти Каменских можно не только на фото, но и на видео. Недавно жгучая брюнетка представила свой клип на песню Elefante. В ролике певица трясет формами в облегающих нарядах.

Ранее фотов латексном наряде опубликовала Вера Брежнева. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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