Жена Потапа вышла на сцену без штанов

Настя Каменских снова продемонстрировала всем свои аппетитные формы. На этот раз брюнетка решила выйти к зрителям в латексном боди и колготках. На сцене украинская певица вертела ягодицами и практически сняла пиджак, хоть немного прикрывающий тело.

В сексуальности зажигающей Каменских ее поклонники не сомневаются, а вот новая песня Elefante нравится не многим. Все из-за того, что артистка поет на испанском языке, поэтому слова песни поклонники узнают не сразу.

На самом деле Каменских поет про большой хобот слона, что многим кажется странным и пошлым.

"Что хоть поет, ничего непонятно", "Невероятно крутая песня. Будем под нее жечь в праздники", "Жаришка", "Попа очень классная", "Горячая девушка", "Очень люблю смотреть на твои движения на сцене, во мне прям огонь от этого внутри", "Слова кошмарные", – высказывает разные мнения поклонники в Инстаграм Насти Каменских.

Сама Каменских считает Elefante настоящим хитом и даже сняла клип на песню. В видео жена Потапа предстает в не менее сексуальных нарядах.

В последнее время свое тело Каменских все чаще выставляет напоказ. Например, недавно Настя Каменских снялась полностью голой на качелях.