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"Плохая девочка": звезда "Кухни" подняла платье

"Плохая девочка": звезда "Кухни" подняла платье
Мария Горбань. Фото: www.globallookpress.com
Актриса раскрепостилась в мини

Мария Горбань станцевала перед камерой в сексуальном наряде. Сначала актриса сериала "Кухня" в мини пела песню "Плохая девочка", а затем задрала подол своего платья и обмотала его вокруг шеи.

Соблазнительные танцы Марии Горбань подписчики в Инстаграм оценили. Они признают, что им нравится наблюдать за такой девушкой, а красоту ее в комментариях назвали "невероятной".

"Так выглядит человек, который закончил работать в этом году и летит отдыхаааааааать", – подписала видео Горбань.

"Как приятно наблюдать за красивой девушкой", "Шикарная Мария", "Невероятная красотка", "Вся такая сексуальная, соблазняешь", "Как красиво танцует", "Лучшая во все времена", "Какая прелесть", "Кайфовая", - оценили Горбань в Инстаграм.

Сексуальные фотографии и видео Мария Горбань выкладывает регулярно. Звезда сериала "Кухня" выставляет напоказ свой немаленький бюст и снимается обнаженной в ванне.

Дарья ПЕТРОВА

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