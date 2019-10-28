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Звезда "Кухни" в нижнем белье подразнила сексуальным танцем

Звезда
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha
Раздетая актриса снялась в горячем видео

Мария Горбань опубликовала в соцсети новый ролик. В нем она в белом коротком топе и высоких трусах стоит у окна, эротично двигая телом под песню, вначале спиной к камере, затем – повернувшись лицом. На губах играет улыбка, в глазах – озорство.

Под видео звезда сериала "Кухня" отметила, что в ленте давно не было ее танцев. И сообщила, что вышло два новых альбома, на одном из которых можно услышать ее голос: "Заехала в студию всего на пару минут и получилась отличная песня".

Подписчики не остались равнодушными. Многие были в восторге от вида актрисы и ее сексуального танца, нашлись и недовольные:

"Ну какая же ты красотка", "У тебя классная фигура", "Секси" "ХорошА", "Четкая", "Идеальная", "Фигура", "Клевая", "Очень люблю твое творчество, но танец похож на танцы девок в клубах. Те, что пляшут в так называемом "стакане". Ты даже за перила также хватаешься".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

Мария Горбань неоднократно дразнила поклонников откровенными снимками и роликами. Недавно их свело с ума фото, на котором актриса оголила грудь, возбудило ее купание в пене и обнаженное тело.

Фоторепортаж
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Полина ДОРОЖКИНА
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