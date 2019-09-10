Актриса наслаждается бархатным сезоном в Ялте

Мария Горбань находится с семьей в Крыму, где успевает делать яркий фотоотчет о своем отдыхе для подписчиков в Instagram. Очередное селфи артистки буквально лишило поклонников дара речи.

Звезда сериалов не стала подписывать кадр, на котором крупным планом видна ее грудь в лифе от купальника. Томный взгляд из-под челки довел фанатов до экстаза.

"Как всегда красавица", "Сексапильная", "Знойная женщина, мечта поэта", "Крошка ты класс", "Какая вы классная", "Шикарная Маша", – прокомментировали подписчики жаркий кадр Горбань.

Любопытно, что под сексуальным фото набралось не так много отзывов поклонников, которые просто осыпают актрису комплиментами каждый раз, когда она публикует горячие снимки. Вероятно, фанаты просто онемели от такой красоты.