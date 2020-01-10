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Небритая Брежнева показала свои заросли

Небритая Брежнева показала свои заросли
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Жена Константина Меладзе обленилась в отпуске

Вера Брежнева поделилась с поклонниками откровенной фотографией в Инстаграм. Артистка крупным планом сняла свое лицо без косметики, при этом над ее верхней губой видны густые заросли волос.

"Когда в отпуске лень бриться", – подписала кадр Брежнева.

Скорее всего, усы на лице жены Константина Меладзе не накладные, а появились над ее губой с помощью фоторедактора в смартфоне.

Сейчас певица находится на Мальдивах. Что на самом деле происходит в ее отношениях с мужем, остается только гадать, но за границу они улетели вместе.

Поклонники же продолжают обсуждать слухи о разводе Брежневой и Меладзе. Еще осенью в Интернете заговорили о связи продюсера с молодой Эрикой Герцег, которая сейчас поет в "ВИА Гре", а сама блондинка призналась в чувствах к продюсеру. 

Дарья ПЕТРОВА

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