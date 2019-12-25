Певица обняла Константина Меладзе на фото

Вера Брежнева опубликовала снимок с супругом после слухов о разводе. Для поклонников совместный кадр стал неожиданностью, ведь несколько месяцев назад певица удалила все посты в Инстаграм, где был изображен Меладзе.

Фото, где Брежнева обнимает Меладзе, появилось неспроста – таким образом певица решила порадовать своих поклонников, которые уже много раз просили артистку сняться с мужем.

Подписчики на совместное фото знаменитостей отреагировали эмоционально – они считают их прекрасной парой.

"Красивая пара", "Шикарное фото", "Любовь", "Красивая пара!!! Желаю вам счастья, берегите друг друга!", "Вера, ты замечательная: Настоящая, добрая, нежная", "Мне так хорошо на душе стало, когда увидела вас вместе", "Ура, вы вместе", – написали под фото в Инстаграм Брежневой комментаторы.

Радость поклонников, возможно, связана с многочисленными слухами о разводе Брежневой и продюсера. СМИ сообщали, что в отношениях пары наступил разлад из-за Эрики Герцег.

Сама солистка группы "ВИА Гра" утверждает, что с Константином Меладзе ее связывают только рабочие отношения, а сама она хочет выйти замуж за своего избранника, которого пока никто не видел.