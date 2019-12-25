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Ведущего "Дома-2" довели до слез

Ведущего "Дома-2" довели до слез
Андрей Черкасов. Фото: instagram.com/cherkasov119
Звезда телестройки расплакался из-за жены

Андрей Черкасов расплакался перед камерой из-за подарка супруги. В ролике видно, как бывшая участница "Дома-2" дарит телезвезде сверток, который он разворачивает и начинает плакать. По всей видимости, внутри находился положительный тест на беременность. 

Сейчас сам телеведущий подтвердил, что он и Кристина Черкасова станут родителями.

"Сегодня мы готовы поделиться с Вами нашей радостью. Да, мы ждем малыша! Этот момент я запомню на всю жизнь. Я ждал, я мечтал, я верил! Я СЧАСТЛИВ!" – на эмоциях написал Черкасов.

Подписчики Андрея Черкасова в Инстаграм начали поздравлять своих любимцев. Неожиданная новость их, как и самого ведущего, довела до слез.

"Прослезилась. Я так рада за вас!!! Андрей мужик с большой буквы", "Классные", "Молодцы, будьте счастливы", "Эта так мило", "Очень рады за вас, легких родов", "Плачу. Здоровья малышу! Пусть растет в полной семье", – поздравили комментаторы. 

Андрей Черкасов познакомился со своей женой Кристиной на телепроекте "Дом-2". После отношения участницы и ведущего продолжились за периметром, а в декабре 2018 они поженились.

Дарья ПЕТРОВА

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