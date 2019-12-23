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Звезда "Дома-2" с губами дьявола искупалась в бикини

Звезда "Дома-2" с губами дьявола искупалась в бикини
Алиса Литинская. Фото:instagram.com/alisa_megastar/
Бывшая участница шоу позировала перед камерой в воде

Алиса Литинская в конце ноября 2019 покинула шоу, теперь за жизнью блондинки можно следить только через социальные сети. В Инстаграм девушка решила похвастаться своими сексуальным телом – для этого залезла в бикини и рубашке в воду. На снимках можно рассмотреть грудь и ягодицы выпускницы шоу "Дом-2".

На фото также можно рассмотреть лицо Литинской. Сейчас губы девушки выглядят нормально, но еще недавно она стала звездой Интернета, когда превратила их в "губы дьявола". 

С помощью косметолога экс-участница "Дома-2" сделала форму губ волнистой. Подписчики результатом преображения были шокированы. Пока одни ругали Алису Литинскую, другие предположили, что "губы дьявола" появились у телезвезды после обработки в фотошопе.

Новый тренд на губы необычной формы появился именно в России. Волнистую форму губе придают с помощью препаратов, которые вводят рядом с контуром. Вернутся ли губы в привычное состояние – непонятно. Однако россиянок это не останавливает. В социальных сетях можно увидеть десятки результатов подобного преображения. 

Дарья ПЕТРОВА

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