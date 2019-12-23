Бывшая участница шоу позировала перед камерой в воде

Алиса Литинская в конце ноября 2019 покинула шоу, теперь за жизнью блондинки можно следить только через социальные сети. В Инстаграм девушка решила похвастаться своими сексуальным телом – для этого залезла в бикини и рубашке в воду. На снимках можно рассмотреть грудь и ягодицы выпускницы шоу "Дом-2".

На фото также можно рассмотреть лицо Литинской. Сейчас губы девушки выглядят нормально, но еще недавно она стала звездой Интернета, когда превратила их в "губы дьявола".

С помощью косметолога экс-участница "Дома-2" сделала форму губ волнистой. Подписчики результатом преображения были шокированы. Пока одни ругали Алису Литинскую, другие предположили, что "губы дьявола" появились у телезвезды после обработки в фотошопе.

Новый тренд на губы необычной формы появился именно в России. Волнистую форму губе придают с помощью препаратов, которые вводят рядом с контуром. Вернутся ли губы в привычное состояние – непонятно. Однако россиянок это не останавливает. В социальных сетях можно увидеть десятки результатов подобного преображения.