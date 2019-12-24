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Более 10 тыс. руб. задолжала Ольга Бузова управляющей компании – певица и бизнесвумен неаккуратно платит за свою квартиру в Санкт-Петербурге.
По информации, опубликованной на сайте регионального отделения ФССП, Бузовой надо отдать судебным приставам 10 тыс. 662 руб. 13 копеек.
"Может, она и не знает, что за дом нужно платить",
– прокомментировал эту новость телеграм-канал Mash.
Видимо, Ольге Бузовой просто некогда следить за бытовыми мелочами: вместо этого звезда "Дома-2" предпочитает радовать поклонников глубокими декольте.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем