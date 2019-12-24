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Деньги надо отдавать: Бузову ищут серьезные люди

Деньги надо отдавать: Бузову ищут серьезные люди
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезда "Дома-2" влипла в неприятности

Более 10 тыс. руб. задолжала Ольга Бузова управляющей компании – певица и бизнесвумен неаккуратно платит за свою квартиру в Санкт-Петербурге.

По информации, опубликованной на сайте регионального отделения ФССП, Бузовой надо отдать судебным приставам 10 тыс. 662 руб. 13 копеек.

"Может, она и не знает, что за дом нужно платить",  

прокомментировал эту новость телеграм-канал Mash.

Видимо, Ольге Бузовой просто некогда следить за бытовыми мелочами: вместо этого звезда "Дома-2" предпочитает радовать поклонников глубокими декольте.

Валентина МАЙОРОВА

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