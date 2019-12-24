Артистка показалась в откровенном наряде

Ольга Орлова выложила фото, где у нее почти до предела обнажена грудь. Зону декольте телеведущая украсила блестящими цепями и широким чокером с крестом.

На видео в Instagram Орлова предстала в открытом красном платье с камнями, однако оно практически не прикрывало грудь артистки, поэтому казалось, будто она вот-вот вывалится из наряда. На некоторых кадрах платья совсем не было видно, и создавалось впечатление, что на Ольге совсем нет ничего, кроме паутины из украшений на груди.

Ведущая "Дома-2" часто выкладывает полуобнаженные снимки и появляется на публике в откровенном виде. Подписчики Ольги уже возмущаются: по их мнению артистка всем видом пытается привлечь к себе мужчин, да и в ее возрасте так сильно раздеваться не стоит.

Недавние фотографии с отдыха, на которых Орлова позировала полностью обнаженной, вызвали жаркие споры в Сети. Однако многие поклонники восхищаются фигурой телеведущей и часто хвалят ее за подтянутое тело.