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Полуголая ведущая "Дома-2" прокатилась на яхте

Полуголая ведущая "Дома-2" прокатилась на яхте
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/
Звезда похвасталась загорелым телом

Ольга Орлова уже вернулась в Москву из своего путешествия, однако продолжает публиковать горячие фотографии в купальнике. Ведущая телешоу снялась на яхте в бикини синего цвета. Артистка продемонстрировала свое загорелое тело – грудь и плоский живот.

"Классная фигура", "Обожаю вас просто. Богиня", "Красота неописуемая. И вы как всегда прелестны", "Олечка, вы просто бомба женщина! Ох! Дай бог мне в вашем возрасте и чтоб вот так", "Это когда внешне и внутренне женщина просто вау", "Красотка", "Шикарная",

– восхитились подписчики внешним видом Ольги. Некоторые просили поделиться секретом, как ей удается сохранить такую подтянутую фигуру в ее возрасте.

В последнее время Орлова часто публикует откровенные снимки. Ведущая "Дома-2" позировала полуобнаженной на яхте и совершенно без одежды, прикрывшись пальмовым листом. Подписчики Ольги критикуют ее за столь откровенные снимки, они считают, что артистка всем своим видом пытается привлечь мужчин.

Карина СИРАЗОВА

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Вот и на хрена здесь эти шалавы! Особенно под кличками звёзды!
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