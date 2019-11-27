Звезда прикрылась лишь одним листом

Ольга Орлова опубликовала по-настоящему смелое фото на своей странице в Instagram. Звезда полностью разделась, прикрывшись лишь одним пальмовым листом. Подписчики были поражены смелостью телеведущей. Некоторые восхитились фигурой Орловой, а снимок назвали настоящим искусством. Другие же осудили артистку, заявив, что в ее возрасте так фотографироваться уже не стоит.

"Смело", "Бесстыдница", "Потрясающая", "Красотка да и только", "Ева", "На старости лет. Как-то не комильфо", "Господи, все сошли с ума, неужели без этого никак? Надо показывать себя всю? Ничего нового, девочки!", "Откровенно и сильно! Супер!", "Это искусство, так себя правильно подать и показать не каждый сумеет",

– не смогли прийти к общему мнению подписчики телезвезды.

Ранее Ольга Орлова снялась в наряде с большим декольте рядом с Ксенией Бородиной и ее мужем.