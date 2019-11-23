Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вечер втроем: Орлова вывалила грудь перед мужем Бородиной

Вечер втроем: Орлова вывалила грудь перед мужем Бородиной
Ольга Орлова. Фото:instagram.com/olgaorlova1311
Народ заинтересовался, чем закончились посиделки ведущих «Дома-2»

Ольга Орлова показала фото, из-за которого разгорелся жаркий спор. На снимке она позирует в наряде с большим декольте, открывающем красивую грудь. Рядом сидит Ксения Бородина, а сзади пристроился ее муж, который стоит, опираясь на спинки стульев дам.

Подписчики разразились гневными комментариями. Многие заявили, что Орлова переборщила с фотошопом, и теперь все трое выглядят чересчур "пластиковыми". Супруга Бородиной Курбана Омарова вообще сравнили с Кеном. А один из пользователей выразил робкую надежду, что вечер закончился прилично (орфография и пунктуация сохранены).

"Это Кен на заднем плане?" "Какие-то Вы здесь все не естественные прошу простить прямоту" "Слишком много фотошопа..." "Какой жуткий мужчина. Неестественная внешность...." "Надеюсь Оль просто попила чай и ущла", – написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей