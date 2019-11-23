Народ заинтересовался, чем закончились посиделки ведущих «Дома-2»

Ольга Орлова показала фото, из-за которого разгорелся жаркий спор. На снимке она позирует в наряде с большим декольте, открывающем красивую грудь. Рядом сидит Ксения Бородина, а сзади пристроился ее муж, который стоит, опираясь на спинки стульев дам.

Подписчики разразились гневными комментариями. Многие заявили, что Орлова переборщила с фотошопом, и теперь все трое выглядят чересчур "пластиковыми". Супруга Бородиной Курбана Омарова вообще сравнили с Кеном. А один из пользователей выразил робкую надежду, что вечер закончился прилично (орфография и пунктуация сохранены).

"Это Кен на заднем плане?" "Какие-то Вы здесь все не естественные прошу простить прямоту" "Слишком много фотошопа..." "Какой жуткий мужчина. Неестественная внешность...." "Надеюсь Оль просто попила чай и ущла", – написали они.