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"Спасательница Малибу": Бузова обнажила свой "орешек" на пляже

"Спасательница Малибу": Бузова обнажила свой "орешек" на пляже
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" покаталась на серфе в сексуальном гидрокостюме

Ольга Бузова выложила в Инстаграм новую фотосессию. На кадрах телеведущая позирует с доской для серфинга в розовом гидрокостюме, который обнажил ее пышные и упругие ягодицы. "Пятая точка" знаменитости не оставила равнодушными ее поклонников.

"За окном минусовая температура и снег, но летние фото напоминают мне о незабываемых днях на Бали",

– подписала фото артистка. Бузова закрыла свою страницу в соцсети, поэтому прокомментировать снимки могли лишь подписчики. Кадры певицы произвели настоящий фурор в Сети.

"Попа просто супер", "Оля, ты как всегда сногсшибательна", "Красотка", "Какая попа", "Ты прям как спасательница Малибу", "Офигенная фигура", "Попа какая-то очень большая на этих фотках", "О, эти бесконечно прекрасные ноги", "Оля ты бомба", – восхитились "орешком" звезды ее фанаты. 

Полина ИВАНОВА

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