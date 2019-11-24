Звезда "Дома-2" покаталась на серфе в сексуальном гидрокостюме

Ольга Бузова выложила в Инстаграм новую фотосессию. На кадрах телеведущая позирует с доской для серфинга в розовом гидрокостюме, который обнажил ее пышные и упругие ягодицы. "Пятая точка" знаменитости не оставила равнодушными ее поклонников.

"За окном минусовая температура и снег, но летние фото напоминают мне о незабываемых днях на Бали",

– подписала фото артистка. Бузова закрыла свою страницу в соцсети, поэтому прокомментировать снимки могли лишь подписчики. Кадры певицы произвели настоящий фурор в Сети.

"Попа просто супер", "Оля, ты как всегда сногсшибательна", "Красотка", "Какая попа", "Ты прям как спасательница Малибу", "Офигенная фигура", "Попа какая-то очень большая на этих фотках", "О, эти бесконечно прекрасные ноги", "Оля ты бомба", – восхитились "орешком" звезды ее фанаты.