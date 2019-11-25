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Рапунцель попрошайничает у коллег

"Беззубая, отстань": звезда "Дома-2" попрошайничает у коллег
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
На что только не пойдешь ради голливудской улыбки

Алена Рапунцель попробовала решить свои проблемы с зубами за счет коллеги по проекту Иосифа Оганесяна, однако получила жесткий отпор.

"Короче, эта беззубая меня достала уже... Отстань!", - 

довольно грубо ответил Иосиф на мольбы девушки о новых винирах.

По слухам, звезда всероссийской телестройки испортила себе зубы из-за того, что слишком налегала на сладкое. Так это или нет, неизвестно. Но то, что Алене надо исправить улыбку, ясно всем телезрителям.

Именно плохие зубы Рапунцель все чаще обсуждают в соцсетях, а не взаимоотношения Алены с Ильей Яббаровым. Такое положение дел не может нравиться девушке, поэтому она и решилась на такой отчаянный шаг. Правда, пока раздобыть денег на новые виниры у нее не получилось. Возможно, повезет чуть позже.

Ранее экс-участница "Дома-2" Ольга Бузова устроила откровенную фотосессию на пляже.

Валентина МАЙОРОВА

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