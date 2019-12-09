Звезда проекта снялась в прозрачной майке

Ольга Орлова возбудила поклонников снимком в купальнике. Ведущая шоу "Дом-2" засветила немаленький бюст на яхте, сжав его руками. Декольте телезвезды пришлось по вкусу подписчикам – комментаторы признались, что не могут отвести взгляд от груди Орловой.

Пока одним восхищались формами ведущей "Дома-2", другие задавались вопросом, почему такая красивая девушка до сих пор одинока.

"Хороша чертовка", "Солнечная и классная", "Ты божественна", "Радуешь мужской глаз", "Ты огонь", "Глаз не отвести", "Шикарная грудь", "Шикарная женщина", "Какая красота", "Почему такая шикарная женщина без мужчины?! Почему нет спутника жизни?", "Очень женственная", "Такая красавица", – написали под фото Орловой в Инстаграм.

После развода с первым мужем о личной жизни звезда рассказывает мало. Зрители подозревают, что у Ольги Орловой могут быть отношения с Владом Кадони.

Ранее Ольга Бузовой показала новую грудь на видео.