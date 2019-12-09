Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Глаз не отвести": ведущая "Дома-2" засветила интимное место на яхте

"Глаз не отвести": ведущая "Дома-2" засветила интимное место на яхте
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Звезда проекта снялась в прозрачной майке

Ольга Орлова возбудила поклонников снимком в купальнике. Ведущая шоу "Дом-2" засветила немаленький бюст на яхте, сжав его руками. Декольте телезвезды пришлось по вкусу подписчикам – комментаторы признались, что не могут отвести взгляд от груди Орловой.

Пока одним восхищались формами ведущей "Дома-2", другие задавались вопросом, почему такая красивая девушка до сих пор одинока.

"Хороша чертовка", "Солнечная и классная", "Ты божественна", "Радуешь мужской глаз", "Ты огонь", "Глаз не отвести", "Шикарная грудь", "Шикарная женщина", "Какая красота", "Почему такая шикарная женщина без мужчины?! Почему нет спутника жизни?", "Очень женственная", "Такая красавица", – написали под фото Орловой в Инстаграм.

После развода с первым мужем о личной жизни звезда рассказывает мало. Зрители подозревают, что у Ольги Орловой могут быть отношения с Владом Кадони.

Ранее Ольга Бузовой показала новую грудь на видео. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей