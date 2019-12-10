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"Полное дно": бывшая звезда "Дома-2" на грани

"Полное дно": бывшая звезда "Дома-2" на грани
Глеб Жемчугов. Кадр youtube.com
продолжениеЗвезда "Дома-2" с "губами дьявола" ужаснула народ
Экс-участник проекта оказался на улице

Бывшая звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов, также известный как Глеб Клубничка, теперь живет в одном из самых дешевых хостелов Москвы, а также постоянно пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с ним живут еще семь человек, которые утверждают, что бывшая звезда телешоу "только пьет и спит". Об этом сообщает Instagram журнала "Дом-2".

В Сети ужаснулись состоянию Жемчугова. Некоторые посочувствовали звезде, кто-то даже предложил, чтобы его спасли, взяв обратно в проект. Однако не все стали сопереживать экс-участнику – некоторые пользователи посчитали, что он сам должен нести ответственность за свои поступки.

"Пропадает человек!", "Это его проблемы!", "Так Дом-2 ломает людей. Приучает их к халяве, вот и остаются они беспомощными щенками", "Такие люди уже к нормальной жизни не вернутся. Это уже полное дно", "Как страшно!", "Оказался на своем законном месте", "Возьмите его с улицы обратно, нормально ж вписывается в ваш дурдом", "Туда таким и дорога", "Он сам выбрал этот путь",

– разделились во мнениях пользователи.

Глеб Жемчугов появился на телешоу в 2009 году, где прославился постоянно устраиваемыми драками и запоями. В течение всех этих лет он неоднократно покидал, а затем возвращался на проект.

Ранее ведущая "Дома-2" на яхте засветила свою грудь, сжав ее руками.

Карина СИРАЗОВА

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