Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезда "Дома-2" с "губами дьявола" ужаснула народ

Звезда "Дома-2" с "губами дьявола" ужаснула народ
Алиса Литинская. Фото: instagram.com/alisa_megastar
Девушка изуродовала себя в погоне за трендом

Бывшая участница "Дома-2" Алиса Литинская решила не отставать от последних бьюти-трендов Instagram. Девушка, следуя примеру многих модниц, сделала себе "губы дьявола", или "губы-осьминожки". Эта процедура проводится с помощью введения филлеров, делая контур губ волнистым.

Подписчики Литинской разделились на два больших лагеря: одни пришли в ужас от нового образа девушки, другие же решили, что форма губ изменена с помощью фоторедакторов, а экс-участница телепроекта всего лишь разыгрывает публику.

"Фотошоп", "Все, нам всем ***** [конец – Прим. ред.] с такими людьми", "Это ужасно", "Да это фотошоп, а в сторис просто накрасила так губы, чтобы заинтриговать и привлечь внимание, она же адекватная девушка, она бы такого не сделала собой", "Фу", "Такие губы у тебя были красивые, и зачем ты это сделала", "Фотошоп однозначно, не могут так заостренно сделать",

– прокомментировали снимок Литинской в Instagram.

Тренд на необычную форму губ появился в прошлом месяце благодаря блогеру-косметологу. В некоторых российских клиниках такую процедуру даже предлагали провести бесплатно ради портфолио.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей