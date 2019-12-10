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Бывшая участница "Дома-2" Алиса Литинская решила не отставать от последних бьюти-трендов Instagram. Девушка, следуя примеру многих модниц, сделала себе "губы дьявола", или "губы-осьминожки". Эта процедура проводится с помощью введения филлеров, делая контур губ волнистым.
Подписчики Литинской разделились на два больших лагеря: одни пришли в ужас от нового образа девушки, другие же решили, что форма губ изменена с помощью фоторедакторов, а экс-участница телепроекта всего лишь разыгрывает публику.
"Фотошоп", "Все, нам всем ***** [конец – Прим. ред.] с такими людьми", "Это ужасно", "Да это фотошоп, а в сторис просто накрасила так губы, чтобы заинтриговать и привлечь внимание, она же адекватная девушка, она бы такого не сделала собой", "Фу", "Такие губы у тебя были красивые, и зачем ты это сделала", "Фотошоп однозначно, не могут так заостренно сделать",
– прокомментировали снимок Литинской в Instagram.
Тренд на необычную форму губ появился в прошлом месяце благодаря блогеру-косметологу. В некоторых российских клиниках такую процедуру даже предлагали провести бесплатно ради портфолио.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем