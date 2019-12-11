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После выхода из тюрьмы Анастасия Дашко ушла в тень. Она полностью закрылась для публики и СМИ. Но кое-какие сведения об экс-звезде "Дома-2" удалось получить от ее близкого друга.
У девушки "сейчас все просто замечательно": она бизнес-леди и "очень успешна", рассказал StarHit Стас Кутыгин. Живет бывшая участница телешоу в Екатеринбурге.
Анастасия Дашко – одна из самых ярких участниц "Дома-2" – пришла на телестройку в 2004-м и ушла из шоу 11 лет назад. После этого она многое пережила.
За мошенничество была отправлена в колонию, где провела полтора года. Выйдя на свободу, вышла замуж и родила двух детей.
Теперь бывшая звезда телешоу отказывается от встреч с журналистами: она хочет, чтобы все плохое – участие в скандальном проекте и криминальное прошлое – осталось позади. "У нее сейчас совершенно новая жизнь", – отметил приятель. И все друзья считают, что после долгой черной полосы девушка, наконец-то, счастлива.
Из звезд "Дома-2" Анастасия поддерживает отношения с Ольгой "Солнце" Николаевой. Но на расстоянии – они часто звонят друг другу, но встречаются редко – обе очень заняты.
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