Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезда "Дома-2" закрылась от публики после тюрьмы

Звезда "Дома-2" скрывается после тюрьмы
Анастасия Дашко. Кадр youtube.com
О бывшей участница скандальной телестройки почти ничего не известно

После выхода из тюрьмы Анастасия Дашко ушла в тень. Она полностью закрылась для публики и СМИ. Но кое-какие сведения об экс-звезде "Дома-2" удалось получить от ее близкого друга.

У девушки "сейчас все просто замечательно": она бизнес-леди и "очень успешна", рассказал StarHit Стас Кутыгин. Живет бывшая участница телешоу в Екатеринбурге.

Анастасия Дашко – одна из самых ярких участниц "Дома-2" – пришла на телестройку в 2004-м и ушла из шоу 11 лет назад. После этого она многое пережила.

За мошенничество была отправлена в колонию, где провела полтора года. Выйдя на свободу, вышла замуж и родила двух детей.

Теперь бывшая звезда телешоу отказывается от встреч с журналистами: она хочет, чтобы все плохое – участие в скандальном проекте и криминальное прошлое – осталось позади. "У нее сейчас совершенно новая жизнь", – отметил приятель. И все друзья считают, что после долгой черной полосы девушка, наконец-то, счастлива. 

Из звезд "Дома-2" Анастасия поддерживает отношения с Ольгой "Солнце" Николаевой. Но на расстоянии – они часто звонят друг другу, но встречаются редко – обе очень заняты.

Фоторепортаж
Обморожение и поножовщина: как умирали звезды "Дома-2"
Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей