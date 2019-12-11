Бывшая участница проекта снялась без штанов

Звезда шоу "Дом-2" позировала перед фотографом в обтягивающем боди, которое высоко натянула. В кадре можно рассмотреть бедра красотки, а интимное место она едва прикрыла ногами.

Раньше подобные снимки в Инстаграм экс-участницы проекта "Дом-2" появлялись редко, только после ухода с проекта красотка кардинально изменилась: похудела, нашла способ избавиться от целлюлита и сделала несколько пластических операций.

Диета, занятия в спортзале и работа хирургов не остались незамеченными. За жизнью Виктории Романец и ее мужа Антона Гусева в социальных следят 3 млн. человек. Многие из них считают Романец идеалом красоты.

"Фотки классные", "Супер фотосессия", "Фотка красивая, ты молодец и безумно приятно наблюдать, как из помпушки ты превратилась в очень привлекательную и красивую девушку", "Ты очень преобразилась и стала еще круче", "Супер секси", "безумно красиво", – пишут в Инстаграм Романец.

Ранее бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Романец оголила пышные ягодицы в бассейне.