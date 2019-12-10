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Анна Седокова показала, как готовится к концерту. Девушка записала ролик для социальных сетей в гримерке. Пока над внешним видом артистки трудятся стилисты, сама она демонстрирует подписчикам свою пышную грудь в кружевном наряде. Рассмотреть формы Седоковой можно благодаря наряду с глубоким вырезом.
Удивляет поклонников Анна Седокова не только сексуальными фотографиями, но и своими новыми песнями. Недавно певица презентовала свой новый альбом, главным хитом стала песня "Алые губы".
"Какая же ты красивая", "Смотреть можно бесконечно", "Безумно красивая", "Божественная", "Красавица такая", "Сексуальная девочка", – хвалят в Инстаграм Седокову.
Ранее Анна Седокова показала сексуальное тело в лифчике и трусах после слухов о беременности.
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