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В одних штанах: Водонаева повертела задом в магазине

В одних штанах: Водонаева повертела задом в магазине
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Бывшая участница "Дома-2" покрасовалась тонкой талией и аппетитными формами

Алена Водонаева похвасталась своей фигурой в магазине. Красотка засняла себя в примерочной, когда на ней из одежды были только обтягивающие штаны. В таком виде Водонаева продемонстрировала в Инстаграм тонкую талию и повертела задом.

В последнее время бывшая участница "Дома-2" все чаще выставляет напоказ именно свои сексуальные ягодицы. Поклонники от такого зрелища в восторге и продолжают заваливать Инстаграм Водонаевой комплиментами.

"Очень крутая", "До чего хороша", "Комбез крутой", "Попа огонь", "Не попа, а мечта", "Какая тонкая талия", "Вот это персик", "Плохая девочка", "Фигура хороша", "Секс, просто секс", "Пожар", – расхваливают подписчики Водонаеву.

Несмотря на внешнюю привлекательность, личная жизнь Водонаевой пока складывается не совсем успешно. После двух разводов бывшая участница "Дома-2" пока только встречается с любовниками, а в серьезных отношениях не состоит.

Дарья ПЕТРОВА

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