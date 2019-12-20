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Сексуальная и естественная: Бузова повертелась без лифчика

Сексуальная и естественная: Бузова повертелась без лифчика
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" снялась в откровенном платье

Ольга Бузова выставила напоказ свою грудь на съемках главной телестройки страны. Певица в сверкающем платье с вырезом до пупка снимала себя, демонстрируя декольте, при этом видно, что лифчика на знаменитости нет. 

В сексуальных нарядах Бузова появляется не только на сцене, но и на съемках телепроекта "Дом-2". До этого восторг ее поклонников вызвало красное платье, в котором певица снова демонстрировала декольте.

 Фото: instagram.com/buzova86 

Небольшой размер бюста Ольгу Бузову, похоже, ничуть не смущает. Она не раз говорила, что довольна своими формами и не собирается прибегать к помощи пластических хирургов.

Поклонники знаменитости ее поддерживают. Даже без внушительных форм она кажется им самой красивой и сексуальной.

"Молодая и красивая", "Тащусь от тебя", "Такая красивая, нереальная", "Естественная красота", "Шикарная", "Настоящая красотка", "Всегда выглядит идеально", "Прекрасная", – оценили внешность Бузовой поклонники.

До этого в Сети появилась информация о романе Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. 

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Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Кроме чувства отвращения, других чувств она не вызывает.
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