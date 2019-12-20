Ведущая "Дома-2" снялась в откровенном платье

Ольга Бузова выставила напоказ свою грудь на съемках главной телестройки страны. Певица в сверкающем платье с вырезом до пупка снимала себя, демонстрируя декольте, при этом видно, что лифчика на знаменитости нет.

В сексуальных нарядах Бузова появляется не только на сцене, но и на съемках телепроекта "Дом-2". До этого восторг ее поклонников вызвало красное платье, в котором певица снова демонстрировала декольте.





Небольшой размер бюста Ольгу Бузову, похоже, ничуть не смущает. Она не раз говорила, что довольна своими формами и не собирается прибегать к помощи пластических хирургов.

Поклонники знаменитости ее поддерживают. Даже без внушительных форм она кажется им самой красивой и сексуальной.

"Молодая и красивая", "Тащусь от тебя", "Такая красивая, нереальная", "Естественная красота", "Шикарная", "Настоящая красотка", "Всегда выглядит идеально", "Прекрасная", – оценили внешность Бузовой поклонники.

До этого в Сети появилась информация о романе Ольги Бузовой с Давидом Манукяном.