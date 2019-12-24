Бывшая участница телепроекта открыла большое декольте

Дарья Пынзарь порадовала мужскую часть своей аудитории новым пикантным снимком. Ради красивого кадра эффектная блондинка залезла в ванну в платье с большим декольте. Пышный бюст экс-учасницы шоу "Дом-2" практически вываливается из наряда.

Большая грудь досталась Дарье от пластического хирурга, но ее поклонников это совсем не смущает – они считают Пынзарь одной и самых красивых звезд телестройки.

Правда, некоторые из них полагают, что узнать блондинку становится все сложнее.

"Улыбка очень красивая", "На себя не похожа", "Клевая", "Даша вообще на себя не похожа. Чужое лицо какое-то. Широкое очень. У тебя же красивое маленькое личико было", "Зрелая дама", "Огонь", "Везде хороша", "Нереальная красотка", "Везде красоточка", "Шикарная", – хвалят блондинку в Инстаграм.

Ранее Дарья Пынзарь встала на колени в крошечном купальнике.