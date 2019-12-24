Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бюст напоказ: звезда "Дома-2" залезла в ванну

Бюст напоказ: звезда "Дома-2" залезла в ванну
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница телепроекта открыла большое декольте

Дарья Пынзарь порадовала мужскую часть своей аудитории новым пикантным снимком. Ради красивого кадра эффектная блондинка залезла в ванну в платье с большим декольте. Пышный бюст экс-учасницы шоу "Дом-2" практически вываливается из наряда.

Большая грудь досталась Дарье от пластического хирурга, но ее поклонников это совсем не смущает – они считают Пынзарь одной и самых красивых звезд телестройки.

Правда, некоторые из них полагают, что узнать блондинку становится все сложнее.

"Улыбка очень красивая", "На себя не похожа", "Клевая", "Даша вообще на себя не похожа. Чужое лицо какое-то. Широкое очень. У тебя же красивое маленькое личико было", "Зрелая дама", "Огонь", "Везде хороша", "Нереальная красотка", "Везде красоточка", "Шикарная", – хвалят блондинку в Инстаграм.

Ранее Дарья Пынзарь встала на колени в крошечном купальнике. 

Фоторепортаж
Обморожение и поножовщина: как умирали звезды "Дома-2"
Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей