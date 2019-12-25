В грязном переулке на девушку напали собаки

Мария Кохно застряла в Мексике с мамой. Из-за ошибки в бронировании авиабилетов они не могут улететь домой, так как на покупку новых денег нет. Теперь бывшая участница телестройки вынуждена скитаться по Мексике в ожидании решении проблемы. В своем Инстаграм девушка делится подробностями "выживания на копейки". Так, в последнем посте она рассказала, что, кроме всего прочего, ее укусила собака, и теперь девушке приходится делать уколы в живот.

"Веселью нет предела", – написала звезда "Дома-2", отметив, что без наличных денег и знания иностранного языка изучать мексиканские трущобы действительно страшно.

Большинство подписчиков ей не поверили. Одни считают, что девушка снимается в новом реалити-шоу, другие – что она просто привлекает к себе внимание, ведь деньги на обратный билет можно занять. Также обратили внимание на то, что уколы после укуса животных делают не в живот, а в руку:

"Если бы действительно что-то случилось, Вы бы уже давно были в аэропорту и улетели! А Вы почему-то там лазаете по каким-то ночлежкам и ходите в магазины!", "Маме слишком много лет, чтобы скитаться по трущобам", "Уже тошнит от вранья".

Другие поддержали девушку. Они пожелали им с мамой скорее справиться со всеми свалившимися на них трудностями.

"Держитесь! Вы наши Робинзоны!", "Наверно, и вам с мамой выпало такое испытание, чтоб вы поняли что-то, возможно, переоценили. Пусть это будет самое плохое, что может ещё произойти",

– написали звезде "Дома-2" в Instagram.

До того как выяснилось, что Мария Кохно с мамой застряли на другом континенте, девушка публиковала откровенные фото и видео – с танцами на балконе в бикини и из бассейна в прозрачном купальнике.