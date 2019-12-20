Бывшую участницу шоу раскритиковали за "жуткие танцы" в бикини

Мария Кохно – одна из тех выпускниц "Дома-2", что обрела популярность уже после ухода с шоу. За жизнью красотки в Инстаграм следят 500 тыс. человек – дня них блондинка снимает сексуальные фото и видео, где хвастается пышными формами. На последнем ролике Кохно пляшет на балконе в высоко натянутых трусах и лифчике на веревочках.

При этом Мария Кохно всячески вертит перед камерой своими пышными ягодицами. После девушка поворачивается передом, чтобы показать подарок хирурга – большую грудь с торчащими сосками.

Перекроить себя экс-участница "Дома-2" решила не просто так, всему виной мужчины, которые указывали ей на недостатки.

"Все парни проекта говорили мне, что у меня нет груди, что я какая-то не такая. Если бы у нас были нормальные мужики, которые смотрели бы на душу, а не на внешность, то не было бы проблем",

– рассказывала Кохно Dom2Life.

В своем новом теле, красотка, похоже чувствует себя очень уверено и сексуально. Однако поклонники ее танцы не оценили. По их мнению, двигаться Мария Кохно не умеет. Также они возмущены тем, что видео, скорее всего, снимала мама блондинки, которая и отправилась с ней на отдых.

"Только не говори, что тебя снимала мама", "Маша фигура хорошая,ну перестань выпячивать,и так все видно", "Очень сексуальная!", "Достала уже своей ж…", "Танцы вообще не твоё . Ужасно двигаешься. Это не женственно . Жуть", "Все у нее норм,отличная фигура", "Это ты при маме так себя ведешь", "И это снимает твоя мама! Это ни в какие ворота... Не хочу на это смотреть...", "Роскошная девица", – написали под пикантным видео.

Ранее свою огромную голую грудь в лесу засветила другая участница шоу "Дом-2".