Влад Кадони раскрыл интимные секреты

Ведущий скандального проекта "Дом-2" разоткровенничался про секс с коллегой Ольгой Орловой и размер мужского достоинства.

По словам Влада Кадони, слух о том, что он увеличил половой орган, был запущен ради хайпа.

"Тогда поднялась крутая волна. На самом деле никто не взялся бы за такую операцию —он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить", – с сарказмом ответил он на вопрос журналиста "СтарХита".



Не менее горячий для поклонников телестройки вопрос – есть ли секс между Орловой и Кадони. Ведущий проекта ловко ушел от ответа, отпустив двусмысленную реплику.

"В фантазиях или в реальности? В чем-то есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует", – заявил он.

Ранее завистники разнесли Орлову за "коровьи ноги" с болячками.