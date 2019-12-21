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Ведущий скандального проекта "Дом-2" разоткровенничался про секс с коллегой Ольгой Орловой и размер мужского достоинства.
По словам Влада Кадони, слух о том, что он увеличил половой орган, был запущен ради хайпа.
"Тогда поднялась крутая волна. На самом деле никто не взялся бы за такую операцию —он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить", – с сарказмом ответил он на вопрос журналиста "СтарХита".
Не менее горячий для поклонников телестройки вопрос – есть ли секс между Орловой и Кадони. Ведущий проекта ловко ушел от ответа, отпустив двусмысленную реплику.
"В фантазиях или в реальности? В чем-то есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует", – заявил он.
Ранее завистники разнесли Орлову за "коровьи ноги" с болячками.
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