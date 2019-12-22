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Звезда "Дома-2" в новогоднем колпаке села по-турецки

Звезда "Дома-2" в новогоднем колпаке села по-турецки
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Экс-участница телестройки показала оголенные ноги

Дарья Пынзарь живет в Турции, где и зимой может позволить себе погреться на пляже в одном купальнике. Это звезда шоу "Дом-2" и продемонстрировала поклонникам в Инстаграм, опубликовав кадр с пляжа, на котором позирует в колпаке Деда Мороза.

"Ёлку нарядили, новогоднее платье себе выбрала, сегодня выберем наряд детям и только не знаю что готовить?"

обратилась к фанатам Пынзарь.

Пока одни поклонники советовали знаменитости свои фирменные блюда, другие обсуждали ее снимок. Многие восхитились обнаженной фигурой девушки.

"Ооо Даша,в Турции так тепло", "Животик наверное прячет", "Какая Вы красивая", "Вы не беременны случайно? Не , вы отлично выглядите, но беременные какие-то другие сразу становятся", "Лицо стало очень красивым", "Шикарная", – прокомментировали интернет-пользователи. 

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