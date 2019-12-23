Участницу телестройки назвали плохой матерью

Алена Рапунцель опубликовала в Инстаграм новое фото с ребенком. В длинном платье и распущенными волосами она стоит у празднично наряженных новогодних деревьев, держа Богдана на руках и улыбаясь ему.

"Мой маленький мир... Ты – новый я", – отметила девушка под кадром, будто обращаясь к сыну. И поблагодарила фанатов "за колоссальную поддержку и любовь", благодаря которой она "заняла третье место в зрительском голосовании в конкурсе "Человек года".

Не всем подписчикам это пришлось по душе. Большинство из них возмущались, перечислив все недостатки звезды "Дома-2": "Ты любишь только гулянки, выпить и мужиков менять. Какая из тебя мама, если ты даже суп не варишь и не знаешь, чем кормить Богдана. Займись ребенком и уважай маму, а то противно смотреть на тебя пьяную, а ТВ с малышом сидит", "Алена жалуется что мать ее недостаточно понимает... красится только, пока бабушка обслуживает, ребенку даже не старается вкусно приготовить – он же не пожалуется... очень противно смотреть стало. И зацикленность на мужиках", "Зато на каждом углу орет "я ж мать, я ж рожала...", вот только на словах и мать...ну все хотят погулять отдохнуть, но меру нужно знать, а тут полный игнор ребенка", "Правда, совсем опустилась. Просто позорище. Как ТВ переносит этот позор давно. Давно бы забрала ее и уехали", "А ребенка берет на руки только для фото и для бабла! Кукушка", "Твой мир – это мужики, и согласись с этим, ты не мать... ты только на словах".



Немногочисленные фанаты попытались защитить любимицу, но их комплименты и слова поддержки утонули в негативных комментариях.

Ранее Алену Рапунцель обругали за вид в майке с глубоким декольте, а она без стеснения показала изменившийся после операции бюст.