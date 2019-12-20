Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Ксения Бородина вскоре после скандала показала подписчикам свои наряды для новогодней ночи. Перед камерой ведущая шоу "Дом-2" позировала в обтягивающем платье с декольте и нарядом с большим разрезом, который позволяет рассмотреть ее стройные ноги.
Под снимками, где Бородина улыбается и выглядит дружелюбной, комментаторы завалили ее комплиментами. Но на днях ведущая "Дома-2" выглядела совсем по-другому.
На съемках шоу "Бородина против Бузовой" ее вывела из себя беременная участница проекта Александра Черно. В студии обсуждали, что звезда "Дома-2" регулярно унижает и оскорбляет своего мужа Иосифа Оганесяна.
На сторону мужа Черно встала и Ксения Бородина. Знаменитость вышла из себя и начала кричать на беременную.
"Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился", – цитирует слова возмущенной Бородиной "Вокруг ТВ".
Ранее Ксения Бородина оказалась в центре еще одного скандала, связанного с ее бизнесом. Блогер, посетившая салон красоты ведущей "Дома-2", осталась недовольна обслуживанием. Ксения же резко ответила девушке в социальных сетях.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем