Телезвезда накричала на участницу телепроекта Александру Черно

Ксения Бородина вскоре после скандала показала подписчикам свои наряды для новогодней ночи. Перед камерой ведущая шоу "Дом-2" позировала в обтягивающем платье с декольте и нарядом с большим разрезом, который позволяет рассмотреть ее стройные ноги.

Под снимками, где Бородина улыбается и выглядит дружелюбной, комментаторы завалили ее комплиментами. Но на днях ведущая "Дома-2" выглядела совсем по-другому.

На съемках шоу "Бородина против Бузовой" ее вывела из себя беременная участница проекта Александра Черно. В студии обсуждали, что звезда "Дома-2" регулярно унижает и оскорбляет своего мужа Иосифа Оганесяна.

На сторону мужа Черно встала и Ксения Бородина. Знаменитость вышла из себя и начала кричать на беременную.

"Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился", – цитирует слова возмущенной Бородиной "Вокруг ТВ".

Ранее Ксения Бородина оказалась в центре еще одного скандала, связанного с ее бизнесом. Блогер, посетившая салон красоты ведущей "Дома-2", осталась недовольна обслуживанием. Ксения же резко ответила девушке в социальных сетях.