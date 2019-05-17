Девушка не стерпела и ответила на обвинения в пошлости

Мария Кохно опубликовала в Instagram чересчур откровенное фото. И под ним выразила мнение по поводу того, что оголяет прелести, за что ее осуждают подписчицы.

На новом снимке бывшая участница телепроекта показана совсем без одежды, даже нижнего белья на ней нет. Она лежит, прикрыв руками пышную грудь, а одной ногой – интимное место.

"Я считаю, что нет ничего красивее обнаженного женского тела. При этом не важно, идеальное это тело или нет. Каждая из нас красива по-своему. И если на отдыхе мне захотелось разбавить свою ленту лайтовым контентом в купальнике, это мое дело!"

– ответила она под кадром на обвинения некоторых дам. И добавила: "Решила вновь пересмотреть отношение к себе, своему телу. ПРИНЯТЬ себя такой, какая я есть. Операции не будет. НО! Этим постом хочу расставить все точки над i".

Эта публикация также вызвала бурю эмоций в соцсети. И понравилась не всем.

"Не надо переходить границ разумного...хорошая репутация еще ни одной девушке в жизни не помешала", "Пора замуж, бестыжая, хотя настоящий мужчина на такой неженится. Мне тебя жаль", "У тебя прекрасная фигура, но давай ты лучше оденешься. Не подходит тебе такие фото выставлять", "Фото такое ни к чему. Это слишком!", "Ой, грудь-то чего в таком случае прикрыла?",

– упрекали и ругалились недовольные. А мужчины по-прежнему хвалили:

"УРАААА!!! Махааа моя!!!! Эта фотка урагаааан) сексуальная дива!!! Я тебя люблю ....❤️ Как круто, что твоё решение насчёт операции поменялась. ЛУЧШАЯ ПРОСТО .ГИПЕРСЕКСУАЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ НАТУРА) ", "Красота".



Маша Кохно пришла в "Дом-2" в декабре 2016 года. Но уже в октябре 2017-гоушла с проекта, так как не смогла построить любовь ни с одним ихз парней. Между тем она девушка успешная скрипачка – играет в оркестре Юрия Башмета, дает сольные концерты.

Бывшая участница телепроекта любит похвалиться в соцсетях достоинствами своей фигуры. Ее Instagram пестрит смелыми кадрами. И всегда получает восторженные отзывы от представителей сильного пола. Женщины, напротив, осуждают ее, а в некоторых случаях даже, как рассказала сама Кахно, унижают.

Подписчиц бесят голые ягодицы девушки, возмущает вид ее обнаженной груди. Они отписываются от страницы Марии. Вот она и не сдержалась...