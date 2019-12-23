Ведущая "Давая поженимся" начала материться на съемках

Новый участник передачи в костюме собаки сумел разозлить всех: как ведущих, так и зрителей. Сначала он прошелся по Ларисе Гузевой, Розе Сябитовой и Василисе Володиной. Пока остальные ведущие пребывали в шоке от происходящего, Гузеева решила жестко ответить мужчине.

Взбесившаяся ведущая "Давай поженимся" начала материться на жениха, после чего тот сорвал микрофон и убежал из студии. Такую реакцию Гузевой вызвали нелицеприятные реплики в адрес всех ведущих. Например, саму Гузееву он назвал "страшной".

"Страшная вы женщина, Лариса, страшная",

– сказал главный герой шоу.

Поклонники к реплике Гузеевой отнеслись по-разному. Одни считают, что она поступила правильно, другие, наоборот, уверены, что ведущей "Давай поженимся" нужно лечиться.

"Молодец, Лариса!", "Ларочка, дорогая девочка, ты супер", "Как у Ларисы хватило терпения, чтобы в него еще и запустить чем-нибудь", "Очередные перлы от Ларисы", "Как его еще не придушили! Лариса умница, макнула его по полной!", "Три хамки. Колхозницы, а не ведущие", "Лариса, вы ведущая и должны вести себя соответственно, лечите нервы", "Разошлась Гузеева! Грубость из ушей лезет", – прокомментировали зрители в социальных сетях.

Ранее Ларису Гузееву засняли с бывшим возлюбленным Дмитрием Нагиевым.