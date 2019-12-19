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Встреча бывших любовников: Гузееву засняли с Нагиевым

Встреча бывших любовников: Гузееву засняли с Нагиевым
Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva
Ведущей "Давай поженимся" припомнили старый роман

Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев вместе работают в одном из новогодних шоу. На его съемках их и засняли вместе. Знаменитости, улыбаясь, позировали перед камерой, а затем прижались друг к другу. Встречу звезд поклонники Гузеевой приняли хорошо и вспомнили, что когда-то у артистов был роман.

Подробности отношений с ведущей "Давай поженимся" Дмитрий Нагиев выдал сам. Он рассказал, что познакомился с артисткой, когда она приехала в театральный институт, а после они встретились в ресторане. Там, выпив, Нагиев сорвал колготки с Гузеевой. Так и начался недолгий роман артистов.

О том мимолетной связи до сих пор упоминают, как сами артисты, так и их поклонники. В комментариях в Инстаграм Гузеевой, где и появилось видео, они признались, что рады видеть их снова вместе.

"Мои любимые ведущие!", "Бывшие", "Ну конечно оба красавцы! Харизма прет!", "Нагиев выглядит старше Вас, Ларисочка", "Красотка и красавчик! Обожаю вас", "С любимым мужчиной!", "Красиво вместе смотритесь", "Снова вместе, снова рядом! Супер", - высказались в Интернете.

Последние 20 лет в личной жизни Ларисы Гузеевой все без изменений – она счастлива замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь. Недавно наследница звезды рассказала подписчикам, что у нее нашли несколько опухолей.

Дарья ПЕТРОВА

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