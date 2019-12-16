Ведущая шоу "Давай поженимся" развлеклась без мужа

Лариса Гузеева провела время с другим мужчиной. Сначала актриса засняла своего друга Эвклида Кюрдзидиса перед спектаклем, когда проникла к нему в гримерку. После компания отправилась в ресторан, где звезда засыпала актера комплиментами.

Гузеева на камеру начала говорить, что избраннице Кюрдзидиса очень повезет, затем попросила его посмотреть на нее и призналась в любви.

"Я пришла сегодня к любимому Эвклиду на спектакль, вот он сейчас в гримерке <…> Мое счастье, Евклид, золотой, такой талантливый <…> Люблю тебя",

– говорила ведущая шоу "Давай поженимся" в Инстаграм.

Вместе с актером Лариса Гузеева проводит время не в первый раз. Еще летом телезвезда отдыхала на даче у мужчины, на камеру просила его подарить жилище ей и засыпала Кюрдзидиса комплиментами.